Sosa'nın eşi korona virüse yakalandı
Jose Sosa'nın eşi Carolina Alurralde, korona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
24.08.2020 16:27 | Son Güncelleme: 24.08.2020 16:30
Jose Sosa'nın eşi Carolina Alurralde, korona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Jose Sosa'nın eşi Carolina Alurralde, korona virüse yakalandı. Alurralde, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, test sonucunun pozitif çıktığını ve 14 gün karantinada kalacağını duyurdu.
Carolina Alurralde, paylaşımın ardından takipçilerinden birçok destek mesajı aldı.
(İHA)
Kaynak: İHA