Sosa'nın eşi Carolina Alurralde'den 'İki keklik' türküsü Trabzonspor kaptanı Jose Sosa'nın eşi Carolina Alurralde, müzik öğretmenleriyle söylediği 'İki keklik' türküsü büyük beğeni topladı.

Trabzonspor kaptanı Jose Sosa'nın eşi Carolina Alurralde, müzik öğretmenleriyle söylediği 'İki keklik' türküsü büyük beğeni topladı.

Trabzonspor kaptanı Jose Sosa'nın eşi Carolina Alurralde'nin Trabzon'daki yaşantısı büyük bir dikkat çekiyor. Yabancı oyuncuların eşlerinin alışıla gelmiş yaşam tarzından farklı yaşantısıyla ön plana çıkan Carolina, zaman zaman kızlarıyla birlikte Trabzon'un mahallelerini gezerek mahallenin çocuklarıyla oyun kurarken, bazen de ev oturmalarına katılarak Trabzon'un yöresel yemeklerinden tadıyor.

Geçtiğimiz günlerde vücuduna 'Yenge' ve 'Nabaysın' dövmeleri yaptıran Carolina Alurralde Trabzon'a iyiden iyi alıştığını yaptığı paylaşımlarla ortaya koyarken, geçtiğimiz günlerde söylediği türküyle büyük bir beğeni kazanmıştı. 'İki keklik' türküsüne müzik öğretmenleriyle birlikte gitar ve flüt ile birlikte söyleyen Carolina Alurralde performansıyla beğeni kazanmaya devam etti. - TRABZON

Kaynak: İHA