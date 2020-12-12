Sosa kesik yedi
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Sosa kesik yedi

12.12.2020 19:30 | Son Güncelleme: 12.12.2020 19:35
Sosa kesik yedi

Fenerbahçe'nin Arjantinli futbolcusu Jose Sosa, Yeni Malatyaspor karşılaşmasında yedek kulübesinde yer aldı.

Fenerbahçe'nin Arjantinli futbolcusu Jose Sosa, Yeni Malatyaspor karşılaşmasında yedek kulübesinde yer aldı.

Süper Lig'de oynanan Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor maçında sarı-lacivertli futbolcu Jose Sosa, yedekler arasında yer aldı. Daha önce Süper Lig'de Fenerbahçe formasıyla 10 maçta forma giyen Arjantinli orta saha oyuncusu, 8 kez ilk 11'de yer alırken 1 kez de sakatlığı dolayısıyla kadroda yoktu. Ligin ilk haftasında oynanan Çaykur Rizespor maçında yedek olarak başlayıp oyuna sonradan dahil olan Sosa, bu sezon 2. kez maça yedek kulübesinden başladı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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