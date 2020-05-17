Sosa'dan, Abdulkadir Ömür'e destek
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Sosa'dan, Abdulkadir Ömür'e destek

Avrupa'nın önemli kulüplerinden transfer teklifleri alan Abdulkadir Ömür'e, tecrübelerini aktaran bordo-mavililerin takım kaptanı Jose Sosa büyük destek veriyor.

Sosa'dan, Abdulkadir Ömür'e destek
17.05.2020 11:35 | Son Güncelleme: 17.05.2020 11:35

Avrupa'nın önemli kulüplerinden transfer teklifleri alan Abdulkadir Ömür'e, tecrübelerini aktaran bordo-mavililerin takım kaptanı Jose Sosa büyük destek veriyor.

Süper lig'de liderlik koltuğunda bulunan Trabzonspor'un yıldız oyuncuları Avrupa Kulüplerinin radarında bulunuyor. Sezon başında Yusuf Yazıcı'nın Fransa'nın Lille kulübüne transfer olmasının arından şimdi ise gözler takımın diğer genç yeteneği Abdulkadir Ömür'e çevrilmiş durumda. Şartların oluşması halinde Avrupa'ya gitmesine kesin gözüyle bakılan genç oyuncuya en büyük desteği ise takım kaptanı Jose Sosa veriyor.

SOSA ABİLİK YAPIYOR

Bayern Münih, Napoli, Atletico Madrid, FK Metalist ve Milan gibi Avrupa'nın önemli kulüplerinde forma giyen Jose Sosa, tecrübelerini genç oyuncuya aktarıyor. Kaptanlık görevine gelmesiyle birlikte daha ön plana çıkan ve takımdaki yerli ve yabancı oyunculara abilik görevi yapan Sosa'nın bu tutumu başta yönetim ve takım arkadaşları tarafından saygıyla karşılanıyor.

SOSA'DAN, ABDULKADİR ÖMÜR'E MESSİ TAVSİYESİ

Avrupa'nın bir çok kulübü tarafından izlenen ve Messi'ye benzetilen Abdulkadir Ömür'ün, bu süreçte en büyük destekçilerinden biri ise takım arkadaşı ve kaptanı Jose Sosa. Avrupa'de elde ettiği futbol tecrübelerini genç yıldıza aktaran Arjantinli oyuncu, vatandaşı Messiye ile benzer özelliklere sahip olan takım arkadaşı Abdulkadir Ömür'e, Barcelona'lı yıldız'ın seviyesine ulaşmak için kazanılan her maçın, elde edilen her başarı senin için yeterli olmamalı tavsiyesinde bulunuyor.

SÜPER LİG'İN EN İYİ PASÖRLERİ

Süper Lig'in en iyi pasör futbolcusu olan Jose Sosa, kendisi gibi pas yapmayı seven Abdulkadir Ömür ile iyi bir ikili oluşturmuş durumdalar. Trabzonspor'un 29 Ağustos'ta UEFA Avrupa Ligi play-off mücadelesinde AEK ile oynanan maçta yaşadığı sakatlığın ardından menüsküs ameliyatı olan Abdülkadir Ömür, uzun süre sahalardan uzak kalmıştı. Bu sezon Süper Lig'de son 5 maçtır forma giymeyi sürdüren genç oyuncu Sosa ile birlikte oynadıkları maçlarda yüzde 83'lük ortalamanın altına düşmediler.

(Gökmen Şahin/İHA)

Kaynak: İHA

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