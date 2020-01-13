Sosa: Büyük hayallerimiz var ve bunu gerçekleştirebilecek güçteyiz

13.01.2020 12:43 | Son Güncelleme: 13.01.2020 12:43

Trabzonspor'da takım kaptanı Jose Sosa, hem Ziraat Türkiye Kupası hem de Süper Ligi en üst noktada tamamlamak istediklerini belirterek, "Çok şanslıyım ki içinde bulunduğum takımla büyük hayallerimiz var ve bu hayallerimizi gerçekleştirebilecek güçteyiz. İsminiz Trabzonspor ise hedefiniz doğal olarak zirve olur" dedi.

Bordo-mavili takımın kaptanı Jose Sosa, kulüp dergisine hedefleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Geçen sezon başlayan sakatlık kabusunun bu yıl da ilk yarıda devam ettiğini belirten Sosa, şöyle konuştu:

Kaynak: DHA