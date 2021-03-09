Soruyu beğenmeyen Tayland Başbakanı, gazetecilere dezenfektan sıktı

Basın toplantısı sırasında kabine değişikliği ile ilgili sorudan rahatsız olan Tayland Başbakanı Prayut Chan-o-cha, gazetecilere dezenfektan sıkarak karşılık verdi.

Basın toplantısı sırasında kabine değişikliği ile ilgili sorudan rahatsız olan Tayland Başbakanı Prayut Chan-o-cha, gazetecilere dezenfektan sıkarak karşılık verdi.

Tayland Başbakanı Prayut Chan-o-cha, başkent Bangkok'ta bulunan Hükümet Konağı'nda basın toplantısı düzenledi. 3 bakanının geçen ay mahkeme tarafından 2013 ila 2014 yılları arasındaki protesto faaliyetlerinden ötürü isyan nedeniyle suçlu bulunmalarının ardından Chan-o-cha'ya yeni bakanların ne zaman seçileceği soruldu. Gazetecinin sorusuna kızan Başbakan Chan-o-cha, gazetecilerin suratlarına el dezenfektanı sıkarak basın toplantısını bitirmeyi tercih etti.

Başbakan Chan-o-cha'nun basınla arasının iyi olmadığı biliniyor, daha önce de kameramanlara muz kabuğu fırlatmıştı.

Tayland'da protestolar sürüyor

Tayland'da muhalifler, 2019 genel seçiminin ardından İleri Gelecek Partisi'nin kapatılıp meclisten ihraç edilmesi üzerine protestolara başlamış, askeri vesayet ve monarşi karşıtı grupların katılımıyla protestolar farklı bir boyuta taşınmıştı. Tayland'da çoğunluğu gençlerden oluşan siyasi hareket, geçtiğimiz yıldan bu yana hükümetin istifasını ve monarşide reform yapılması yönünde çağrılarına devam ediyor. - BANGKOK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı