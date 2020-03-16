Soruşturma kapsamında Mezitli İtfaiye Grup Amirine görevden el çektirildi
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Mersin Büyükşehir Belediyesi, 14 Mart, Mezitli, İtfaiye, Güncel

Soruşturma kapsamında Mezitli İtfaiye Grup Amirine görevden el çektirildi

MERSİN (İHA) – Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mezitli ilçesinde 14 Mart Cumartesi günü bir apartmanda çıkan yangında, Yasemin Özel adlı vatandaşın, yangından kurtulmak için sarktığı balkondan düşerek yaşamını yitirmesi üzerine başlattığı soruşturma kapsamında, Mezitli İtfaiye Grup Amirine...

16.03.2020 14:23 | Son Güncelleme: 16.03.2020 14:23
Soruşturma kapsamında Mezitli İtfaiye Grup Amirine görevden el çektirildi

MERSİN (İHA) – Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mezitli ilçesinde 14 Mart Cumartesi günü bir apartmanda çıkan yangında, Yasemin Özel adlı vatandaşın, yangından kurtulmak için sarktığı balkondan düşerek yaşamını yitirmesi üzerine başlattığı soruşturma kapsamında, Mezitli İtfaiye Grup Amirine görevden el çektirildiğini bildirdi.


Mersin Büyükşehir Belediyesi, itfaiye merdiveni yetişmediği için bir vatandaşın yaşamını yitirdiği yönünde kamuoyunda oluşan yoğun eleştiriler ve tepkiler üzerine yeni bir açıklama daha yaptı. Açıklamada, itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesinin ayrıntılarına yer verilirken, soruşturmanın seyrine ilişkin de bilgi aktarıldı.


Mezitli ilçesi Viranşehir Mahallesinde 14 Mart Cumartesi günü saat 15.26 sularında 13 katlı Doğa Plaza Apartmanında henüz nedeni ortaya çıkarılmamış bir yangın çıktığı belirtilen açıklamada, yangında 34 yaşındaki Yasemin Özel'in hayatını kaybettiği belirtildi. Olayla ilgili 112'ye bir vatandaş tarafından yapılan ilk ihbarın, saat 15.26'da düştüğü kaydedilen açıklamada, "Saat 15.27'de Mezitli İtfaiye Grup Amirliğimizdeki 9 personel, biri 18 metre merdiven uzunluğuna sahip toplam 4 araç ile olay mahalline çıkış yapmış, 15.30'da olay mahalline ulaşmışlardır. Bu esnada Yenişehir, Gökçebelen ve Merkez itfaiyeden takviye talebinde bulunulmuştur" denildi.


"54 metre merdivene sahip araç olay yerine ulaştığında Yasemin Özel, balkon parmaklıklarından kendisini boşluğa bırakmıştır"


Yangın müdahale ekibinin, Yasemin Özel'in henüz balkonda olmadığı sırada ilk olarak ekipmanlarıyla birlikte hızlı bir şekilde meskenin kapısından içeri girme girişiminde bulunduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:


"Kapının çelik kapı ve çok yönlü kilitli olması nedeniyle kırılması uzun sürmüş, bu durumun uzun zaman alacağının anlaşılması üzerine, balyoz ile duvarlar kırılarak içeriye girilmeye çalışılmış, bu sırada ana bina önünde bulunan bir personel balkona bir kişinin çıktığı bilgisini vermiştir. Mezitli İtfaiye Grup Amirliği emrinde bulunan, ağır yapıda ve hareket kabiliyeti az olan 54 metre merdiven uzunluğuna sahip ikinci araç olay mahalline ulaştığı esnada Yasemin Özel, tutunduğu balkon parmaklıklarından kendisini boşluğa bırakmıştır. Meskene girildiğinde; 4 oda ve 1 salondan oluşan dairenin sadece salon kısmında yangının olduğu, alevlerin diğer odalara sirayet etmediği görülmüştür. Salondaki yangın kısa süre içerisinde söndürülmüştür."


"Soruşturma sonucunda kusuru ve ihmali tespit edilen personel hakkında gereken işlem yapılacak"


Olay yerine intikal eden 9 yangın kurtarma personelinin tamamının mesleki ve deneyim olarak itfaiye tecrübelerinin 5 ila 28 yıl arasında değiştiği bilgisi verilen açıklamada, personelin 3'ünün yangında arama kurtarma konusunda görevlendirildiği, diğer 6 personelin de yangın müdahale ekibinden oluştuğu kaydedildi. Açıklamada, "Müessif olayın yaşandığı aynı gün; personelin kusuru olup olmadığı ile ilgili olarak soruşturma açılmıştır. Soruşturmanın selameti açısından Mezitli İtfaiye Grup Amirine görevden el çektirilmiştir. Soruşturma sonucunda kusuru ve ihmali tespit edilen personel hakkında gereken işlem yapılacak, kamuoyunu ilgilendiren gelişmeler hassasiyetle açıklanmaya devam edilecektir. Hayatını kaybeden vatandaşımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - MERSİN

Kaynak: İHA

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