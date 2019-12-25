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“Sorunu, net ihracatın büyümeye katkısını pozitife çevirmek çözer”

Ege İhracatçı Birlikleri tarafından organize edilen, '2020'ye Bakış-Nasıl Bir Dünya, Nasıl Bir Ekonomi' konulu toplantıda 2020 yılının beklentileri paylaşıldı, İzmir iş dünyasının talepleri mercek altına alındı.

25.12.2019 08:29 | Son Güncelleme: 25.12.2019 08:29
“Sorunu, net ihracatın büyümeye katkısını pozitife çevirmek çözer”

tarafından organize edilen, '2020'ye Bakış-Nasıl Bir Dünya, Nasıl Bir ' konulu toplantıda 2020 yılının beklentileri paylaşıldı, iş dünyasının talepleri mercek altına alındı.

Kaynak: Dunya.com

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