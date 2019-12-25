“Sorunu, net ihracatın büyümeye katkısını pozitife çevirmek çözer”
Ege İhracatçı Birlikleri tarafından organize edilen, '2020'ye Bakış-Nasıl Bir Dünya, Nasıl Bir Ekonomi' konulu toplantıda 2020 yılının beklentileri paylaşıldı, İzmir iş dünyasının talepleri mercek altına alındı.
25.12.2019 08:29 | Son Güncelleme: 25.12.2019 08:29
Ege İhracatçı Birlikleri tarafından organize edilen, '2020'ye Bakış-Nasıl Bir Dünya, Nasıl Bir Ekonomi' konulu toplantıda 2020 yılının beklentileri paylaşıldı, İzmir iş dünyasının talepleri mercek altına alındı.
Kaynak: Dunya.com