“Sorunu, net ihracatın büyümeye katkısını pozitife çevirmek çözer”

25.12.2019 08:29 | Son Güncelleme: 25.12.2019 08:29

Ege İhracatçı Birlikleri tarafından organize edilen, '2020'ye Bakış-Nasıl Bir Dünya, Nasıl Bir Ekonomi' konulu toplantıda 2020 yılının beklentileri paylaşıldı, İzmir iş dünyasının talepleri mercek altına alındı.