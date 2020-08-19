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Sorunsuz bir seyahat için yeni standartlar

SunExpress, uçuş düzenlemelerini içeren yeni seyahat standartlarını bir videoda bir araya getirdi.

Sorunsuz bir seyahat için yeni standartlar
19.08.2020 10:53 | Son Güncelleme: 19.08.2020 10:56

SunExpress, uçuş düzenlemelerini içeren yeni seyahat standartlarını bir videoda bir araya getirdi.

SunExpress, yolcularının sorunsuz bir şekilde seyahat edebilmeleri için otoriteler tarafından yürürlüğe konan düzenlemeleri ve bu doğrultuda şirketin hayata geçirdiği yeni seyahat standartlarını bir videoda bir araya getirdi. Havalimanına varıştan başlayarak bagaj alımına kadar yolcuların deneyimlediği tüm aşamaların anlatıldığı videoda, uçaklarda yapılan dezenfeksiyon işlemleri, havalimanında ve uçak içinde uyulması gereken kurallar ve Türkiye'den Almanya'ya olan uçuşlardan önce sunulması zorunlu olan PCR test sonucu gibi tüm tedbir ve uygulamalara detaylı bir şekilde yer veriliyor.

SunExpress Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Çalışkan, "Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgının en başından beri ulusal ve uluslararası otoritelerce alınan tüm kararları hızla ve istisnasız olarak uyguluyor, misafirlerimizin ve uçuş ekiplerimizin sağlığı ve emniyetli seyahati için gerekli tüm önlemleri alıyoruz. Hazırladığımız bu video ile misafirlerimize seyahatlerinden önce uymaları gereken sağlık ve güvenlik kurallarını göstermeyi ve kendilerini güvende hissedecekleri, rahat ve keyifli bir uçuş deneyimi yaşatmayı amaçlıyoruz" dedi.

Daima en büyük önceliklerinin yolcularının ve ekiplerinin güvenliği ve sağlığı olduğunu belirten Çalışkan, hem yerde hem havada misafirlerinin emniyetini ve sağlığını güvence altına almak için ilgili otoritelerle yakın iş birliği içinde tedbir ve uygulamalarını geliştirmeye devam edeceklerini söyledi.

SunExpress'ten Covid-19 önlemleri

Yolcularına, alınan hijyen ve sosyal mesafe önlemleri nedeniyle havalimanına uçuşlarından en az üç saat erken gelmelerini tavsiye eden havayolu, tüm uçuşlarında yolcularının ve uçuş ekiplerinin maske ile seyahat etmesinin zorunlu olduğunu hatırlattı. Teması azaltmak adına kabin içi hizmetlerini de bu doğrultuda güncelleyen şirket, iki saatten kısa süren uçuşlarda uçak içi yemek servisini kaldırdı ve daha uzun uçuşlarda ise teması azaltacak şekilde servislerini düzenledi. Şirket, kurallar gereği dizüstü bilgisayar, el çantası, evrak çantası ve bebek eşyaları dışında kabine el bagajı kabul etmiyor ve tüm uçuşlarında uçağa binerken yolcularına dezenfektan mendil dağıtıyor.

Havayolu, Türkiye'den Almanya'ya seyahat eden yolcularının son 48 içinde alınmış negatif Covid-19 testini uçuşlarından hemen önce ibraz etmeleri gerektiğini ve Covid-19 testi yaptırmamış yolcuların kurallar gereği uçuşlara kabul edilmeyeceğini misafirlerine hatırlattı.

Bunlara ek olarak, tüm SunExpress uçaklarında düzenli olarak uluslararası otoriteler tarafından etkisi kanıtlanmış dezenfeksiyon işlemleri uygulanmakta olup filonun tamamında ameliyathanelerde kullanılan HEPA filtreleme sistemi mevcut. Bu filtreler, Koronavirüs de dahil olmak üzere bilinen tüm virüslere karşı yüzde 99,9'luk bir başarı oranı ile uçak içindeki havayı her üç dakikada bir sürekli olarak temizler. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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