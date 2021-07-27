Sorunlarını Vali Tutulmaz'a anlattılar
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Sorunlarını Vali Tutulmaz'a anlattılar

Sorunlarını Vali Tutulmaz'a anlattılar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz halk günü toplantısı ile vatandaşlar ile bir araya geldi.

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz halk günü toplantısı ile vatandaşlar ile bir araya geldi.

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz öncülüğünde halk günü toplantıları devam ediyor. Vali Tutulmaz düzenlenen halk gününde vatandaşlarla bir araya geldi. Vali Tutulmaz, dile getirilen sorun ve talepleri dinledi. Tutulmaz, ilgililere taleplerin değerlendirilmesi, ilgilenilmesi talimatı verdi. Toplantıda ilgili daire müdürleri de hazır bulundu. - ZONGULDAK

Sorunlarını Vali Tutulmaz'a anlattılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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