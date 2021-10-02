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Sorunları yerinde dinledi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Sorunları yerinde dinledi

Bilecik İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Seda Bayrakçı, yaptığı köy ziyaretlerinde sorunları yerinde dinledi.

BİLECİK (İHA) - Bilecik İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Seda Bayrakçı, yaptığı köy ziyaretlerinde sorunları yerinde dinledi.

Genel Sekreter Bayrakçı, Bozüyük il genel meclis üyeleriyle birlikte Bozüyük'e bağlı Kızıltepe, Aşağıarmutlu ve Muratdere köylerini ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Birim müdürleri ve teknik personelinde hazır bulunduğu ziyarette köy muhtarlarının talepleri dinleyen Bayrakçı, Bilecik İl Özel İdaresince gerçekleştirilen işlerle ilgili incelemelerde bulunuldu. İlk olarak Kızıltepe Köyü Muhtarı Fatma Soylu köy muhtarlığını ziyaret ederek karşılıklı istişarelerde bulunan Bayrakçı, köyün ihtiyaçları konusunda taleplerini dinledi. Ziyarete Aşağıarmutlu köyü ile devam eden Bayrakçı, köyün muhtarı İbrahim Yalnız eşliğinde gerçekleştirilen köy içi iyileştirme çalışmaları yerinde incelendi. Son olarak Muratdere Köyünde grup köy muhtarlarıyla bir araya gelen Bayrakçı, "Gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerle yapılan ve yapılacak olan çalışmaları değerlendirme fırsatı buluyoruz. Böylece köy muhtarlarının sorunlarını yerinde dinleyebiliyoruz" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK

Sorunları yerinde dinledi

Sorunları yerinde dinledi

Sorunları yerinde dinledi

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