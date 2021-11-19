Sorunları Çözüme Kavuşturmak İçin "AÇIK KAPI"

KOCAELİ (Habermetre) - Her fırsatta vatandaşlarla bir araya gelmeye, onlarla hemhal olmaya gayret gösteren, kendisine gerek birebir görüşmeler, gerek mesaj ve sosyal medya organlarından ulaştırılan ihtiyaç, talep ve sorunların çözümü noktasında "İnsanı yaşatki Devlet yaşasın" anlayışıyla hareket eden Vali Seddar Yavuz'un talimatlarıyla vatandaş odaklı hizmet veren "Açık Kapı" birimlerinin iş ve işlemlerinde uygulamada birlik sağlanması için Kurum ve Kuruluşlar ziyaret edildi. Açık Kapı hizmetlerinin tanıtımı ve etkinliğini artırmak, kurum irtibat yetkililerini bilgilendirmek, kurumlar arası koordineli çalışarak uygulama birliği oluşturmak amacıyla Kocaeli Valiliği Açık Kapı Şube Müdürü V. Nuran SAĞLAM ve il/ilçe sorumluları tarafından 12 Ekim-04 Kasım 2021 tarihleri arasında 12 ilçemizde toplam 136 Kuruma ziyaretler gerçekleştirildi. Geleneksel yönetim anlayışının yerini yönetişim temelli anlayışa bırakması ile birlikte, vatandaş odaklılık, etkinlik, şeffaflık gibi kavramlar kamu yönetimi anlayışının birer yansımaları olarak günümüzde yer almaktadır. Bu kapsamda İçişleri Bakanlığımızca vatandaşlarımızın kamu hizmetlerine kolay erişiminin sağlanması, taleplere hızlı ve doğru çözümler üreterek devletle vatandaş arasında karşılıklı iletişim ve güvenin sağlanması, ayrıca kamu hizmetlerinin sunumunda memnuniyetin artırılması amacıyla Valiliğimizde Açık Kapı Şube Müdürlüğü ve kademeli olarak 12 ilçe Kaymakamlığımızda Açık Kapı Şeflikleri faaliyete geçirilmiştir. Vatandaşlarımız Açık Kapı Şube Müdürlüğümüze ve ilçelerimizdeki Açık Kapı Şefliklerine sözlü ve yazılı olarak talep ve şikayetlerini iletebildiği gibi web sitesi, mobil uygulama ve elektronik ortamda e-devlet üzerinden de müracaat edebilmekte olup, ilgili birimlere yönlendirilen başvurular 7 iş günü içerisinde sonuçlandırılarak başvuru sahibine mesaj yoluyla bilgilendirme yapılmaktadır. 93. 400 Talep Alınmış, %99, 82'si Sonuçlandırılmıştır Bu kapsamda, ilimizde Valiliğimiz Açık Kapı Şube Müdürlüğü ve Kaymakamlıklarımız Açık Kapı birimlerinde gerek yüz yüze, gerek vatandaşlarımızın elektronik ortamda yaptıkları müracaatlar ile birlikte bugüne kadar 93. 400 vatandaşımızın talebi alınmış, bunların % 99. 82'si sonuçlandırılmıştır. Ziyaretlerde ilçe Kaymakamlarına yapılan çalışmalar hakkında bilgi verilmiş, Kurum amirleri ile yapılan görüşmelerde vatandaş odaklı hizmet anlayışı ile birlikte çözüme dayalı yaklaşım için kurumlar arası koordinasyonun önemi vurgulanmış olup, bunun yanı sıra kurumlarda görevli Açık Kapı yetkilileri ile görüşülerek Açık Kapı sisteminin işleyişi ile ilgili bilgilendirmede bulunulmuştur. Kamu kurum ve kuruluşlarımızın vatandaş memnuniyetini hedefleyen, hesap verebilir, şeffaf bir anlayışla hizmet vermesinin öneminin yanında, vatandaşlarımızın kamu hizmetlerine kolay erişebilmesi ve kamu hizmetlerinin sunumunda memnuniyetin artırılması açısından çalışmalara hassasiyetle devam edilmektedir.

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