Sorunlara hızlı çözüm için bugün halkı dinleyecek

28.09.2019 12:46

Vali Dr. Zülkif Dağlı tarafından 1 Ekim 2019 Salı günü saat 14.00'da Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda "Halk Toplantısı" yapılacak. Vali toplantıda vatandaşların sorunlarını dinleyip sorunlarına hızlı çözüm bulacak.



Toplantıya katılmak isteyen vatandaşlar isim ve iletişim bilgilerini en geç 30 Eylül 2019 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Düzce Valiliği Yazı İşleri Müdürlüğüne kayıt ettirmeleri gerektiği bildirildi. - DÜZCE

Kaynak: İHA