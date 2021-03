Sorunlara çözüm isteyen yaşlı vatandaşlara kendi telefonunu verdi

AK Partili Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, sorunlara çözüm isteyen yaşlı vatandaşlara kendi telefonunu verdi.

AK Partili Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Batıkent Sitesini ziyaretinde sorun ve taleplerini dinlediği yaşlı vatandaşlara kendi özel cep telefonunu verdi. Toplumun tüm kesimlerinin yaşadığı sorunlara çözüm üretmenin görevleri olduğunu belirten Beyoğlu, normalleşme süreci ve havanın güzel olmasından yararlanarak yeşil alanlarda dinlenen yaşlı vatandaşların yanına giderek bir süre sohbet etti. Yaşlı vatandaşların çeşitli konulardaki sorun ve taleplerini not alan Beyoğlu, "Belediyenin ilgili tüm birimlerine talimat verdim. Ne sorununuz varsa ivedilikle çözülecek. Kendi özel cep telefonumu size veriyorum. Her koşulda emrinizdeyiz. Her zaman rahatlıkla bize ulaşabilirsiniz. Bizi belediye başkanı olarak değil, evladınız olarak kabul edin" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı