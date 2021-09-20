Sorunlar çözülüyor

Giresun Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı Çözüm Birimi, şehrin her noktasında hem taleplere cevap veriyor hem de iş programına göre şehrin çözüm bekleyen noktalarına müdahale ediyor.

Çözüm Birimi, daha önceden belirlenen noktalarda boyama ve onarım ağırlıklı gerçekleştirirken, bu çalışmaların zamanla şehrin geneline yayılacağını bildirdi.

Bu kapsamda; Kale mesire alanında çevre düzenlemesi, Kapu Mahallesi Çayırbağazı Sokak'ta parke tamiratı, Çınarlar Mahallesi Tepe Sokak'ta parke tamiratı, Teyyaredüzü Mahallesi Şehit Tuğgeneral Bahtiyar Aydın Caddesi'nde asfalt ve parke tamiratı, Gedikkaya Mahallesi 105 Nolu Sokak'ta asfalt tamiratı, Çınarlar Mahallesi Dik Sokak'ta küp taş tamiratı, Aksu Mahallesi Mehmet İzmen Caddesi'nde kaldırım tamiratı, Nizamiye Mahallesi Laçin Sokak'ta parke tamiratı, Güre Mahallesi üniversite sapağı bordür boyama, Hacıımiktad Mahallesi Akasya Sokak'ta engelli rampası yapımı, Teyyaredüzü Mahallesi Aydınlar Sokak'ta parke ve kaldırım tamiratı, Gedikkaya Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'nde kaldırım tamiratı, Seldeğirmeni Mahallesi Kabacakuz Sokak'ta çevre düzenlemesi ve genel olarak cadde ve sokaklarda hız kesici boyaması yapılıyor.

Çalışmalarını kısa sürede tamamlayıp, vatandaşların taleplerine anında cevap vermek için yoğun bir program uygulayan Çözüm Birimi yetkilileri aralıksız olarak çalışmalara devam edileceğini ifade etti.

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