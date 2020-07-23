Sorumsuzluk pes dedirtti! Yat tutup boğazda eğlendiler
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Sorumsuzluk pes dedirtti! Yat tutup boğazda eğlendiler

Dünyayı etkisi altına alan ve bu sebeple eğlence mekanları tedbir amaçlı olarak kapanırken kimileri tüm tedbirleri hiçe sayıp eğlenmekten vazgeçmiyor. Yatta kalabalık grubun görüntüleri tepki çekti.

Sorumsuzluk pes dedirtti! Yat tutup boğazda eğlendiler
23.07.2020 11:45 | Son Güncelleme: 23.07.2020 11:49

Koronavirüs salgını nedeniyle gece kulüpleri geçici olarak kapatıldı ancak yat ve tekneler gece kulübüne dönüştü. İstanbul Boğazı'nda salgına rağmen parti düzenlenen bir yatta eğlenceye katılanlar ne maske taktı ne de sosyal mesafeyi umursamadı. Sosyal medyadan canlı yayınlanan görüntülere kameralara yansıdı.

BALAT SAHİLİNİ GECE KULÜBÜNE ÇEVİRDİLER

Koronavirüs salgını sonrası eğlence mekanlarının geçici olarak kapatılması nedeniyle bazı organizatörlerin yasakları delerek gece kulübüne dönüştürdükleri tekne ve yatlarda eğlence tüm hızıyla devam ediyor. Fatih Balat sahilinde dün saat 22.00 sıralarında parti için önceden rezervasyon yaptıran onlarca kişinin binmesinin ardından yat kalkış yaptı. Müzik eşliğinde bir süre Balat sahilinde eğlenen grup daha sonra İstanbul Boğazı'na açıldı.

Sorumsuzluk pes dedirtti! Yat tutup boğazda eğlendiler

SOSYAL MEDYADAN DAVET ÇAĞRISINDA BULUNUYOR

Eğlenceye katılan kişilerin, sosyal mesafe kuralını hiçe saydıkları ve maske takmadıkları görüldü. Organizatörler ile katılımcılar yat ve teknelerdeki düzenledikleri partileri ise sosyal medyadan canlı olarak yayınladı. Sosyal medyada da paylaşılan görüntülerde boğaza açılan tekne ve yatlarda düzenlenen partilere katılan onlarca kişi salgına rağmen doyasıya eğleniyor. Zorunlu olmasına rağmen maske takmayan ve hiçbir kuralı umursamayan kişiler, sosyal medya sayesinde partilere davet çağrısında bulunuyor.

Sorumsuzluk pes dedirtti! Yat tutup boğazda eğlendiler
Sorumsuzluk pes dedirtti! Yat tutup boğazda eğlendiler

Kaynak: İHA

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