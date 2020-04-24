Sorumsuzluğun böylesi: Görenlere 'pes' dedirtti
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İlkadım, Samsun, Güncel, Haber

Sorumsuzluğun böylesi: Görenlere 'pes' dedirtti

Samsun'da, korona virüsü dolayısıyla sokağa çıkma kısıtlaması olmasına rağmen büyüklerin küçük çocuklarla birlikte el ele tutuşup halay çekmesi görenlere "pes" dedirtti.

24.04.2020 11:15 | Son Güncelleme: 24.04.2020 11:15
Sorumsuzluğun böylesi: Görenlere 'pes' dedirtti

Samsun'da, korona virüsü dolayısıyla sokağa çıkma kısıtlaması olmasına rağmen büyüklerin küçük çocuklarla birlikte el ele tutuşup halay çekmesi görenlere "pes" dedirtti.

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir sitenin bahçesinde iki yetişkin kişi ile 15 çocuğun el ele halay çekmesi bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi. 23 Nisan günü çekilen görüntülerde yetişkinlerin ve çocukların maske ve eldiven takmadıkları, sosyal mesafe kuralına uymadıkları görülüyor. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler izleyenlerin tepkisini çekti.

"Samsun Beyi" isimli bir sosyal medya hesabı tarafından paylaşılan görüntüyle ilgili şu ifadelere yer verildi:

"Samsun'dan sinir zıplatan bir video! Virüsten 100'er 100'er öldüğümüz böylesi tehlikeli bir dönemde, yüzlerinde maske, ellerinde eldiven dahi olmayan bu yavruları, el ele tutuşturup, oyun oynatmak nedir? Hadi onlar çocuk, akılları ermiyor! ya büyükler?"

(İHA)

Kaynak: İHA

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