"Sorumluluğumuz var, yetkimiz yok"
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"Sorumluluğumuz var, yetkimiz yok"

'Sorumluluğumuz var, yetkimiz yok'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, "Yetki belgesi almış olan emlak işletmelerinin sorumlu emlak danışmanlarına tapu sicili ve belediyeler gibi kurumlar ile erişimler sağlanmalı" dedi.

Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, "Yetki belgesi almış olan emlak işletmelerinin sorumlu emlak danışmanlarına tapu sicili ve belediyeler gibi kurumlar ile erişimler sağlanmalı" dedi.

Taşınmaz ticareti kapsamında yetki belgesi almış olan on binlerce emlak işletmesi bilgi ve belge erişimi konusunda sıkıntılar yaşıyor. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, "Pazarlamasına aracılık ettiğimiz taşınmazlarla ilgili inceleme ve araştırmalar yapmak, rayiç satış ile vergi değeri araştırmaları yapmak, ilgili kurumlardan bilgi ve belge temin edebilmek bizlerin taşınmaz ticaretine konu hizmetleri arasında yer alıyor. Lakin bu konuda emlak işletmeleri olarak büyük zorluklarla karşılaşıyoruz" dedi.

"Veri ihtiyaçlarımız karşılanmalı"

Emlak işletmelerinin yanıltıcı bilgi vermeme sorumlulukları varken birçok veriye ulaşamadıklarını ifade eden Özelmacıklı, "Ülkemizde İmar Barışı kapsamında 133 bin 64 yapı için Yapı Kayıt Belgesi, 760 bin 158 bağımsız bölüm için Riskli Yapı Tespiti yapılmış. Lakin biz bu yapıların bile hangi yapılar olduğu bilgisine ulaşamıyoruz. Yetkilendirme sözleşmesi kapsamında taşınmazın tapu kaydı bilgilerinin incelenmesi, üzerinde herhangi bir takyidat olup olmadığı konularında değerleme firmalarında olduğu gibi online entegrasyonlara ihtiyacımız var. Belediyelerden ruhsat, iskan gibi belgelere erişerek müşterilere doğru bilgileri vermek istiyoruz. Lakin her aşamada zorluklarla karşılaşıyoruz" şeklinde konuştu.

"Entegrasyon sağlanmalı"

Taşınmaz alım - satımının güvenilir hale getirilmesi için emlak işletmelerinin çok önemli rolü olduğunu belirten Özelmacıklı, "Yetki belgesi almış olan emlak işletmelerinin sorumlu emlak danışmanlarına tapu sicili ve belediyeler gibi kurumlar ile erişimler sağlanmalı. Örneğin bir taşınmazın rayiç bedelinin ne olduğunu biz de kolaylıkla öğrenebilmeliyiz. ya da vergi borcu olup olmadığını sorgulayabilmeliyiz. Bu tüm sistemlere erişim imkanımızın olması aracılık işlemlerimizi daha güvenilir hale getirecektir. Bu konuda görev Ticaret Bakanlığına düşüyor" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Altının gram fiyatı 507 lira seviyesinden işlem görüyor
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