Sorulara doğru cevap verenlere ödülleri dağıtıldı
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Sorulara doğru cevap verenlere ödülleri dağıtıldı

Sorulara doğru cevap verenlere ödülleri dağıtıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu Babalar Günü'nde sosyal medya üzerinden sorulan sorulara doğru cevap veren ve kurayla isimleri belirlenen babalara hediyelerini verdi.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu Babalar Günü'nde sosyal medya üzerinden sorulan sorulara doğru cevap veren ve kurayla isimleri belirlenen babalara hediyelerini verdi.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, pandemi döneminin ilk zamanlarından itibaren başlattığı sosyal medya yarışmalarını devam ettirirken, Babalar Günü'nde sosyal medya üzerinden sorulan sorulara doğru cevap veren vatandaşlar arasından çekilen kura sonrası isimleri çıkan vatandaşlara gömlek, saat, spor ayakkabısı gibi hediyeler verdi.

"Çalışmalarımız sürüyor"

Başkan Mehmet Tahmazoğlu vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmak adına çalışmalar yaptıklarını belirterek, "Babalar Günü'nde sosyal medya üzerinden sorduğumuz sorulara doğru cevap veren vatandaşlarımızı tebrik ediyorum. Babalarımız bizler için çok değerli. Onlar aileyi koruyan gözeten büyük bir çınar. Anne ve Babalarımızın hayatımızdaki yerleri her zaman ayrıdır. Şahinbey Belediyesi olarak çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Doğumdan ölüme vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak adına çok yoğun çalışmalar yapıyoruz. Kentsel dönüşümden park yapımına kadar birçok alanda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu zamana kadar 635 tane park yaptık. Türkiye'nin en büyük Millet Bahçesini Gaziantep'imize kazandırdık. Bir taraftan restorasyon çalışmaları yaparken bir taraftan da temizlik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Pandemi döneminde vatandaşlarımıza 300.000.000 TL'nin üzerinde nakdi ve ayni yardım sağladık. Türkiye'de en fazla tablet dağıtan belediye Şahinbey Belediyesi oldu. Çocuklarımıza her ay kitap dağıtımı gerçekleştiriyoruz. Bu zamana kadar 8.700.000 adet kitap dağıtımı, çocuklarımızın spor yapması için 695.000 adet spor ayakkabısı dağıtımı gerçekleştirdik. Bunların yanı sıra 20.000 bisiklet ve 20.000 adet kol saati dağıttık. Şu ana kadar 111.000 öğrencimizi ve vatandaşımızı Çanakkale'ye götürdük. Bunların yanı sıra vatandaşlardan gelen her türlü talebi karşılamak için yoğun bir şekilde çalışıyoruz" dedi. Başkan Mehmet Tahmazoğlu daha sonra yarışmayı kazanan vatandaşlarla soru cevap şeklinde sohbet etti.

Babalar Günü'nde sosyal medya üzerinden sorulara doğru cevap veren ve kurada isimleri çıkan vatandaşlar verilen hediyeden dolayı Başkanımıza teşekkür ederek, "Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu ve ekibinin çalışmalarından memnunuz. Şahinbey İlçemizin çehresi Başkanımızın çalışmaları ile değişti. Allah kendisinden razı olsun" diye konuştular. - GAZİANTEP

Sorulara doğru cevap verenlere ödülleri dağıtıldı
Sorulara doğru cevap verenlere ödülleri dağıtıldı
Sorulara doğru cevap verenlere ödülleri dağıtıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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