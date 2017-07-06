Soru - Cevap?| Alt Dişim, Evlilik, Mesleğim

Sizlerle bayağıdır Soru - Cevap videosu yapamamıştık. Bu videoda alt dişlerim, evlilik, mesleğim, animeler ve kanal adım da dahil olmak üzere türlü türlü konulardaki sorularınızı yanıtladım. Hadi çayınızı kahvenizi kapıp gelin ???? Söyle bir güzel kaynatalım ??