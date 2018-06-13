Şort Giymek Yasaklanınca Sıcaktan Bunalan İnşaat İşçileri İşe Etekle Geldi

İngiltere'de sıcak havalarda güneş altında çalışan inşaat işçileri, şort giyme yasağını etek giyerek deldi.

YASADA AÇIK BULUNCA ETEK İLE İŞE GELDİLER

Güvenlik kuralları gereğince şort giymenin yasak olduğunu öğrenen işçiler, cinsiyet eşitliği yönetmeliğindeki bir maddeye dayanarak işe etek ile gelmeye başladı. Eşlerinin gardıroplarından aldıkları kıyafetler ile çalışmaya gelen işçileri görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

"20 YILDIR BÖYLE BİR ŞEY GÖRMEDİM"

45 yaşındaki Bearded Simon Miles, 20 yıldır bu işi yaptığını ve daha önce böyle bir şey duymadığını söylerken, "Pazartesi günü çalışmaya başladım ve bacaklarımı kapatmam gerektiği söylendi" diyerek şaşkınlığını dile getirdi.

29 yaşındaki vücut geliştirmeci Adam Houdoire, leopar desenli elbisesi için, "Onu seviyorum, bana özgürlük veriyor" dedi.