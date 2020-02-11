Sörloth ve Nwakaeme koltuğu bırakmıyor

11.02.2020 11:02 | Son Güncelleme: 11.02.2020 11:02

Trabzonspor'un hücum oyuncuları Alexander Sörloth ve Anthony Nwakaeme, attıkları goller ve yaptıkları asistlerle Süper Lig'in en iyi hücum ikilisi koltuğunu bırakmıyorlar.



Trabzonspor, Teknik Direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde çıktığı 3 Süper Lig maçında sahadan galibiyetle ayrılarak moral bulurken, takımın gol yükünü çeken Alexander Sörloth ve Anthony Nwakaeme attıkları gollerle takıma önemli katkı sağlıyorlar.



Süper Lig'in en iyi hücum ikilisi koltuğunu bırakmıyorlar



Trabzonspor'un Süper Lig'de attığı 45 golün 24'ü bu iki oyuncudan gelirken, Sörloth 16 golle, gol krallığı yarışını zirvede götürüyor. Nwakaeme ise gol sayısını 8'e çıkardı. Norveçli oyuncu attığı gollerin yanında 5 asistle oynarken, Nwakaeme ise 6 asistle takımına katkı veriyor. İki oyuncu attıkları goller ve yaptıkları asistlerle Süper Lig'in en iyi hücum ikilisi koltuğunu bırakmadılar. Bordo-mavililerin iki oyuncusunu 22 golle Alanyaspor'dan Papiss Cisse-Junior Fernandes ikilisi takip etti. Bu kulvarda üçüncü sıraya ise 18 golle Fenerbahçe'den Vedat Muriqi ve Max Kruse yerleşti.



İki isim attı, Trabzonspor kaybetmedi



Süper Lig'in en iyi hücum ikilisi olan Sörloth ve Nwakaeme'nin gol attığı maçlarda Trabzonspor, maç kaybetmedi. İki oyuncu görev aldıkları 6 maçta birlikte gol atma başarısı gösterdi. Bordo-mavililerin Süper Lig'de elde ettiği 41 puanın 31'ine Sörloth direkt katkı yaparken, Nwakaeme ise 21 puana katkıda bulundu.



6 takıma bedeller



Trabzonspor'un iki gol ayağı Sörloth ve Nwakaeme, Süper Lig'de attıkları 24 golle, 6 takımdan daha fazla gole imza attılar. Bordo-mavililerin iki oyuncusu Süper Lig'de 21 gol atan Yukatel Denizlispor, Çaykur Rizespor ve Kayserispor, 20 gol atan Antalyaspor, 18 gol atan MKE Ankaragücü ve 16 gol atan Konyaspor'dan daha fazla gole imza attı.



İki oyuncunun bu sezon forma giydikleri maçlar ve attıkları goller şöyle:



Kasımpaşa - Trabzonspor: 1-1 (Sörloth)



Trabzonspor - Beşiktaş: 4-1 (Sörloth, Nwakaeme)



Trabzonspor - Gençlerbirliği: 2-2 (Sörloth)



Çaykur Rizespor - Trabzonspor: 1-2 (Sörloth, Nwakaeme)



Trabzonspor - Gaziantep: 4-1 (Sörloth)



Başakşehir - Trabzonspor: 2-2 (Sörloth)



MKE Ankaragücü - Trabzonspor: 0-3 (Sörloth, Nwakaeme)



Trabzonspor - Galatasaray: 1-1 (Sörloth)



Antalyaspor - Trabzonspor: 1-3 (Sörloth, Nwakaeme)



Konyaspor - Trabzonspor: 0-1 (Sörloth)



Trabzonspor - Kayserispor: 6-2 (Sörloth (2), Nwakaeme)



Trabzonspor - Kasımpaşa: 6-0 (Sörloth 3, Nwakaeme (2))



Trabzonspor - Fenerbahçe: 2-1 (Sörloth 1)



Gençlerbirliği - Trabzonspor: 2-0 (Nwakaeme) - TRABZON

Kaynak: İHA