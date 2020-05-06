Sörloth'un karantina süreci sona erdi
06.05.2020 10:46 | Son Güncelleme: 06.05.2020 10:46
Trabzonspor Kulübü, Norveçli yıldız futbolcu Alexander Sörloth'un 14 günlük karantina sürecinin sona erdiğini açıkladı.
Trabzonspor Kulübü, Norveçli yıldız futbolcu Alexander Sörloth'un 14 günlük karantina sürecinin sona erdiğini açıkladı.
Bordo mavili kulüpten yapılan açıklamada, "22 Nisan tarihinde Norveç'ten Trabzon'a dönen oyuncumuz Alexander Sörloth'un Sağlık Bakanlığı tarafından mecburi tutulan 14 günlük karantina süreci tamamlanmıştır" ifadeleri yer aldı.Alexander Sörloth'un Trabzonspor'un idmanlarına katılması bekleniyor.
Kaynak: DHA