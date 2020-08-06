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Sörloth, Uğurcan ve Abdülkadir, 17 Süper Lig ekibini geride bıraktı

Süper Lig'in en değerli 3 oyuncusu konumunda yer alan Trabzonsporlu Alexander Sörloth, Uğurcan Çakır ve Abdülkadir Ömür, şu anki kadro değerleriyle 17 kulübü geride bıraktı.

Sörloth, Uğurcan ve Abdülkadir, 17 Süper Lig ekibini geride bıraktı
06.08.2020 11:11 | Son Güncelleme: 06.08.2020 11:15

Süper Lig'in en değerli 3 oyuncusu konumunda yer alan Trabzonsporlu Alexander Sörloth, Uğurcan Çakır ve Abdülkadir Ömür, şu anki kadro değerleriyle 17 kulübü geride bıraktı.

Trabzonspor'da piyasa değeri 10 milyon Euro'nun üzerinde bulunan ve Süper Lig'in en değerli oyuncularının başında yer alan Alexander Sörloth, Uğurcan Çakır ile Abdülkadir Ömür, 2020-21 sezonunda 21 takımla oynanması planlanan Süper Lig'de şu anki kadro değerleriyle 17 kulübü geride bıraktı. Güncellenen son değerlere göre bordo-mavili 3 oyuncunun piyasa değeri 49 milyon Euro'ya ulaşırken, güncel kadro değeri yaklaşık 66 milyon Euro olan Medipol Başakşehir, 60 milyon Euro olan Fenerbahçe ve 59 milyon Euro civarında olan Galatasaray'ın dışında 17 kulübün kadro değerini geçti.

3 OYUNCUNUN DEĞERİ, TAKIMIN KADRO DEĞERİNİN YARISINDAN FAZLABu arada güncel kadro değeri yaklaşık 82 milyon Euro olan Trabzonspor'da Sörloth, Uğurcan ve Abdülkadir'in piyasa değerlerindeki artış devam ediyor. Bu üç oyuncu yapılan son güncelleme ile değerlerini toplamda 14 milyon Euro artırarak 49 milyon Euro'luk değerleriyle bordo-mavili takımın da kadro değerinin yarısından fazlasını oluşturdu. Avrupa'nın da transfer gündeminde olan bu üç futbolcu için kulübe ciddi teklifler geldiği öğrenilirken, özellikle bu sezon Süper Lig'de gol kralı unvanına ulaşan ve piyasa değerini de 20 milyon Euro'ya yükselten forvet oyuncusu Sörloth için Avrupa'nın önemli kulüplerinin devrede olduğu kaydedildi.

Kaynak: DHA

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