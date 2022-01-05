Sorgusunda ikinci cinayeti de itiraf eden şüpheli adliyede (2) - Haberler
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Sorgusunda ikinci cinayeti de itiraf eden şüpheli adliyede (2)

Sorgusunda ikinci cinayeti de itiraf eden şüpheli adliyede (2)
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TUTUKLANDILAREskişehir'de yılbaşı gecesi Göktuğ Tamer Kutlusak'ı (36) bıçakla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan ve sorgusunda ağustos ayında kaybolan Mehmet Yerebakan'ı (61) da öldürüp, toprağa gömdüğünü itiraf eden Görkem Doğan (23) ile ona yardım eden Benan Birtane (55), çıkarıldığı...

ESKİŞEHİR (DHA) - TUTUKLANDILAR

Eskişehir'de yılbaşı gecesi Göktuğ Tamer Kutlusak'ı (36) bıçakla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan ve sorgusunda ağustos ayında kaybolan Mehmet Yerebakan'ı (61) da öldürüp, toprağa gömdüğünü itiraf eden Görkem Doğan (23) ile ona yardım eden Benan Birtane (55), çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.


Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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