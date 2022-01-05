Sorgusunda ikinci cinayeti de itiraf eden şüpheli adliyede (2)
TUTUKLANDILAREskişehir'de yılbaşı gecesi Göktuğ Tamer Kutlusak'ı (36) bıçakla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan ve sorgusunda ağustos ayında kaybolan Mehmet Yerebakan'ı (61) da öldürüp, toprağa gömdüğünü itiraf eden Görkem Doğan (23) ile ona yardım eden Benan Birtane (55), çıkarıldığı...
ESKİŞEHİR (DHA) - TUTUKLANDILAR
Eskişehir'de yılbaşı gecesi Göktuğ Tamer Kutlusak'ı (36) bıçakla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan ve sorgusunda ağustos ayında kaybolan Mehmet Yerebakan'ı (61) da öldürüp, toprağa gömdüğünü itiraf eden Görkem Doğan (23) ile ona yardım eden Benan Birtane (55), çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Haberi Kaydet