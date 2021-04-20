Sorgunlu taksiciden şehit ailelerine ücretsiz hizmet
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Sorgunlu taksiciden şehit ailelerine ücretsiz hizmet

Sorgunlu taksiciden şehit ailelerine ücretsiz hizmet
Anadolu Ajansı / Şahin Özmen - Haberler | Güncel

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde taksicilik yapan Cahit Altuğ, aracına binen şehit ailelerinden ücret almıyor.

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde taksicilik yapan Cahit Altuğ, aracına binen şehit ailelerinden ücret almıyor.

Aracının arka camına "Şehit ailelerine ücretsizdir" yazdıran Altuğ, AA muhabirine, hayata geçirdiği bu hizmetle şehit ailelerine küçük de olsa bir katkıda bulunmak istediğini söyledi.

Şehit ailelerinden ücret almamasından dolayı vatandaşların kendisini tebrik ettiğini aktaran Altuğ, "Şehit aileleri bizim kanımız, canımız. Onlar bu vatan için evlatlarını şehit verdiler. Bizim onlara sahip çıkmamız gerek. Biz Yozgat olarak milliyetçi insanlarız. Bu uygulamamızla şehit ailelerimize destek olduğumuzu düşünüyorum. Bizlere abone olan şehit aileleri var. Onlara hiçbir ücret almadan hizmet veriyoruz. Kimliklerini gösterip, şehit ailesi olduklarını belirtmeleri durumunda gidecekleri yere hiçbir ücret almadan götürüyorum." dedi.

Aracındaki yazıyı gören şehit ailelerinin "bizleri onurlandırıyorsunuz" diye güzel tepkiler verdiğini dile getiren Altuğ, böyle bir hizmeti vermekten dolayı da kendisini mutlu hissettiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Özmen

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