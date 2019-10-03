Sorgunlu kadınlar Çanakkale'yi gezdi

03.10.2019 13:02

Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, kültürel faaliyetler kapsamında Sorgunlu kadınlara yönelik Çanakkale gezisi düzenledi.

Geziye katılan kadınlar, Bursa'da Osman Bey ve Orhan Gazi'nin türbelerinin ziyaret ettikten sonra Çanakkale'ye geçti.

Sorgun Belediye Başkanı Ekinci, sosyal belediyeciliğe önem verdiklerini söyledi.

Bursa, Çanakkale ve Gelibolu yarımadasında bulunmanın heyecanını Sorgunlu kadınlara yaşatmaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Ekinci, "Belediyelerin bir önemli görevi de sosyal aktivitelere öncelik vermek, insanlara kültürünü, tarihini daha yakından tanımalarına olanak sağlamaktır. Böyle bir etkinliği düzenlemiş olmaktan çok mutluyuz." dedi.

Geziye katılan kadınlar da Başkan Ekinci'ye teşekkür etti.

Kaynak: AA