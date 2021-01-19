Sorgun Yenimahalle Muhtarlığı'ndan dar gelirli aileler yardım
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Sorgun Yenimahalle Muhtarlığı'ndan dar gelirli aileler yardım

19.01.2021 14:53 | Son Güncelleme: 19.01.2021 14:53
Sorgun Yenimahalle Muhtarlığı'ndan dar gelirli aileler yardım

Sorgun Yenimahalle Muhtarlığı, 20 dar gelirli aileye kışlık giysi ve yiyecek yardımında bulundu.

Sorgun Yenimahalle Muhtarlığı, 20 dar gelirli aileye kışlık giysi ve yiyecek yardımında bulundu.

Yenimahalle Muhtarı Süleyman Taşkan, AA muhabirine, göreve geldiği günden bu yana hayırsever vatandaşların destekleriyle dar gelirli ailelere yardımları sürdürdüklerini söyledi.

Hayırsever vatandaşlardan sağlanan 30 bin liralık maddi destekle mahallede 20 dar gelirli aileye yardımda bulunduklarını ifade eden Taşkan, "Her yıl ramazan ayında yaptığımız bu yardımları bu yıl kış mevsiminde de yapmaya karar verdik. Hayırsever vatandaşlarımızın sağladığı 30 bin liralık maddi destek mahallelerimizde de tespit ettiğimiz 20 dar gelirli aileye kışlık giyim ve kışlık ayakkabı yardımında bulunduk. Pandemiye rağmen 13 öğrencimize verilen burslarımız da devam ediyor. Ayrıca bu ailelere yapılan gıda yardımları da devam etmektedir. Tedavi olması gereken 6 hastamızın Ankara ve Kayseri'de tedavi masraflarını karşıladık." dedi.

Taşkan, muhtarlığa yardımda bulunan hayırseverlere teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Özmen

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