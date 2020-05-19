Sorgun Yenimahalle Muhtarlığı'ndan dar gelirli ailelere 34 bin liralık gıda kart Yozgat'ın Sorgun ilçesi Yenimahalle Muhtarlığı tarafından, dar gelirli ailelere 34 bin lira tutarında gıda kart ve 2 bin 500 pide dağıtıldı.

Yozgat'ın Sorgun ilçesi Yenimahalle Muhtarlığı tarafından, dar gelirli ailelere 34 bin lira tutarında gıda kart ve 2 bin 500 pide dağıtıldı.

Yenimahalle Muhtarı Süleyman Taşkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ramazan ayında da gıda kart ve pide dağıtımı geleneğini sürdürdüklerini söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu ramazanı buruk geçirdiklerini ve burukluğun bayramda da süreceğini ifade eden Taşkan, şöyle konuştu:

"Bu belayı da en kısa sürede atlatacağız inşallah. Biz Yenimahalle Muhtarlığı olarak her yıl olduğu gibi bu yıl da günde otuz aileye nüfuslarına göre sıcak pide ve yine 170 aileye de 200'er liralık, toplam 34 bin lira tutarında gıda kart dağıtımında bulunduk. Bu yardımların yapılmasında yurt içi ve özellikle yurt dışından katkıda bulunan herkese, Yozgat Şeker Fabrikası Müdürlüğü ve personeline çok teşekkür ediyorum. Allah yardımlarını kabul eylesin."

Kaynak: AA