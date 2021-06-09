Sorgun Yaya Üst Geçidine Kavuşuyor
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Sorgun Yaya Üst Geçidine Kavuşuyor

Sorgun Yaya Üst Geçidine Kavuşuyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Sorgun'un üst geçit sorununa Sorgun Belediyesi el attı.

Sorgun'un üst geçit sorununa Sorgun Belediyesi el attı.

Yozgat'ın Sorgun İlçesinde yaşanan sorunların yakın takipçisi olan ve çözümü konusunda da gerekli girişimleri yapan Sorgun Belediyesi, önemli bir sorunun daha ortadan kalkmasını sağladı. Şehirler arası ulaşımda da kullanılan Ankara-Sivas Karayolu üzerinde bulunan Şehirlerarası Otobüs Terminali kavşağına yapılması planlanan yaya üst geçidi projesinin çalışmalarını başlandı. Kurulum kısa sürede yapılacağını bildiren Sorgun Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci "Karayolları Genel Müdürlüğü ve 6. Bölge Müdürlüğü ile yaptığımız görüşmeler neticesinde Ankara-Sivas Karayolu üzerinde araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu Terminal-Sağlık Ocağı önüne, trafik ve can güvenliği için yaya üst geçidi yapımı işi ihale edilerek yüklenici firma ile sözleşme imzalanmış olup önümüzdeki günlerde üst geçidin kurulum çalışmalarına başlanacaktır. Şehrimize hayırlı olsun "dedi. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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