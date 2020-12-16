Sorgun TSO üyelerinin borçlarını yapılandıracak

Yozgat'ta Sorgun Ticaret ve Sanayi Odasınca, pandemi döneminin oluşturduğu zorlu koşullarda üyelere destek olmak amacıyla yapılandırma olanağı getirdi.

Yozgat'ta Sorgun Ticaret ve Sanayi Odasınca, pandemi döneminin oluşturduğu zorlu koşullarda üyelere destek olmak amacıyla yapılandırma olanağı getirdi.

Sorgun TSO Başkanı Üzeyir Arslan, yaptığı açıklamada, birikmiş oda borçlarının yapılandırılacağını belirterek, "2020 yılı birinci taksit tutarları ile ödenmemiş olan 2019 ve daha önceki yıllara ait yıllık aidat ve munzam aidat anapara borçlarına yönelik, yapılandırma olanağı sağladık." dedi.

Arslan, üyelerin geçmiş dönem aidat borçlarının faizlerini silip, dileyenlere 6 taksit olanağı sağlanacağını ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Özmen