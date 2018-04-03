Sorgun Tso Başkanı Arslan Güven Tazeledi

Yozgat'ın Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Üzeyir Arslan, hafta sonu yapılan oda seçimlerinde yeniden başka seçildi.

Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda yapılan seçimlere mevcut başkan Üzeyir Arslan ile Mehmet Lale başkanlık için yarıştı. Toplan 427 üyenin oy kullandığı seçimlerde Üzeyir Arslan 283 oy, Mehmet Lale ise 144 oy aldı. Seçim sonrası basın mensupların kısa bir açıklama yapan Arslan, demokratik ortam içerisinde ve oldukça çekişmeli bir seçim süreci yaşadıklarını belirterek"Sağlık sıhhat içerisinde yeni bir döneme daha başlıyoruz. Bu güne kadar yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır. Her kesimde her ticaret erbabında liste oluşturduk. Mümkün olduğu kadar sektörlerin ileri gelenlerini listemize almaya gayret gösterdik. Hepimiz ilimiz için, ülkemiz için odamız da yapmamız gerekenleri yapacağız. Bu benim ikinci dönem adaylığım" şeklinde konuştu. - YOZGAT