Sorgun SGK Müdürü Tuncer'den yapılandırma uyarısı
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Sorgun SGK Müdürü Tuncer'den yapılandırma uyarısı

27.01.2021 15:05 | Son Güncelleme: 27.01.2021 15:08
Sorgun SGK Müdürü Tuncer'den yapılandırma uyarısı

Sorgun SGK Müdürü Sultan Tuncer, SGK borcu yapılandırmasında 1 Şubat'ın son gün olduğunu belirterek, vatandaşlardan son günü beklemeden bir an önce yapılandırma başvurularını yapmalarını istedi.

Sorgun SGK Müdürü Sultan Tuncer, SGK borcu yapılandırmasında 1 Şubat'ın son gün olduğunu belirterek, vatandaşlardan son günü beklemeden bir an önce yapılandırma başvurularını yapmalarını istedi.

Tuncer, AA muhabirine, vergi ve SGK prim borçlarının yapılandırılması işlemlerinin 17 Kasım'da başladığını ifade ederek, "7256 sayılı kanun, borçlu olan işveren ve sigortalılarımız için bir fırsat olmuştur, bu fırsatı vatandaşlarımızın iyi değerlendirmesi gerekir." dedi.

Yasanın 2020 Ağustos dönemi ve önceki aylara ilişkin alacakları kapsadığını aktaran Tuncer, yeni yapılandırma kanunu kapsamındaki alacakları ise şöyle sıraladı:

"Sigorta primleri, genel sağlık sigortası primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezaları, iş kazası veya meslek hastalığı sonucunda doğan rücu alacakları, yersiz bağlanan gelir ve aylıklardan doğan alacaklar, Bağ-Kur sigortalılarının daha önce durdurulan hizmet sürelerinin ihyası halinde doğacak kurum alacakları."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Özmen

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