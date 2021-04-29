Sorgun Şehit Aileleri Derneği'nden dar gelirlilere gıda yardımı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sorgun Şehit Aileleri Derneği'nden dar gelirlilere gıda yardımı

Sorgun Şehit Aileleri Derneği'nden dar gelirlilere gıda yardımı
Anadolu Ajansı / Şahin Özmen - Haberler | Güncel

Sorgun Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından ramazan ayı dolayısıyla dar gelirli 23 aileye gıda kolisi dağıtıldı.

Sorgun Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından ramazan ayı dolayısıyla dar gelirli 23 aileye gıda kolisi dağıtıldı.

Dernek Başkanı Özdemir Kılınç, AA muhabirine, ramazanın paylaşma ve yardımlaşma ayı olduğunu, dar gelirli ailelere yardım yapmayı planladıklarını belirtti.

Kılınç, hayırseverler ve dernek yönetim kurulu üyelerinin katkılarıyla hazırlanan gıda kolilerini, ilçe merkezi ve köylerde bulunan dar gelirli ailelerin evlerine bıraktıklarını ifade ederek, "Ramazan öncesi çeşitli kanallarla yaptığımız görüşmeler sonrası dar gelirli 23 aile belirlemiştik. Hazırlanan gıda paketlerini bu ailelere ulaştırdık. Gıda paketlerinin hazırlanmasında bize destek olan tüm hayırseverlere teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Özmen

Yasak masak dinlemediler! Vakaların patladığı Çorum'da müftü 200 öğrenciye iftar yemeği verdi
Yasak masak dinlemediler! Vakaların patladığı Çorum'da müftü 200 öğrenciye iftar yemeği verdi
Adıyamanlı esnafın çocuklar için başlattığı 'göz hakkı reyonu' akıma dönüştü!
Adıyamanlı esnafın çocuklar için başlattığı "göz hakkı reyonu" akıma dönüştü!
Mahkeme, şehidi 22 günlükken terk eden babayı mirasçılıktan çıkarmadı
Mahkeme, şehidi 22 günlükken terk eden babayı mirasçılıktan çıkarmadı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Hadise Müge Anlı Ebru Gündeş Meral Kaplan
Spor Diego Mesut Özil Ünal Karaman Mustafa Cengiz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Sorgun Şehit Aileleri Derneği'nden dar gelirlilere gıda yardımı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.4.2021 16:16:58. #1.14#

title