Sorgun, Özboyacı ve Başkan Altay Hadim ve Taşkent'in Mahallelerinde Vatandaşlarla Buluştu

SORGUN, YOZGAT (Habermetre) - AK Parti Konya Milletvekilleri Ahmet Sorgun, Selman Özboyacı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Hadim ve Taşkent'e bağlı mahallelerde vatandaşlarla buluştu.

İlk olarak Hadim Yerköprü Şelalesi'nde Konya Büyükşehir Belediyesi'nin sürdürdüğü üçüncü etap çevre düzenleme çalışmalarını inceleyen AK Parti Konya Milletvekilleri Sorgun, Özboyacı ve Başkan Altay, daha sonra AK Parti Konya İl Yönetim Kurulu Üyesi Murat Adabalı, Taşkent Belediye Başkanı Osman Arı ve AK Parti Taşkent İlçe Başkanı Mehmet Demirgül ile birlikte ilçeye bağlı; Çetmi, Balcılar, Bolay ve Afşar mahallerini ziyaret etti.

Sorgun, Özboyacı ve Başkan Altay, Taşkent'in ardından; Hadim Belediye Başkanı Ahmet Hadimioğlu ve AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Özbahar'ın da katılımıyla Hadim'e bağlı Bademli, Gezlevi, Dedemli, Gerez, Bolat ve Eğiste mahallelerini ziyaret etti.

Ziyaretlerde mahalle muhtarlarıyla ve vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve görüşleri dinleyen Başkan Altay, çocuklarla da yakından ilgilenerek hediyeler verdi.

HİZMETLERİMİZ BUNDAN SONRA DA ARTARAK DEVAM EDECEK

İlk günden itibaren ilçelerde belirledikleri üç temel hedef için çalıştıklarının altını çizen Başkan Altay, "Birincisi, buralarda yaşayan insanımızın gelirinin artırılması. İkincisi, altyapı eksikliklerinin tamamlanması. Su, kanalizasyon ve ana arterlerin tamamlanması. Üçüncü olarak da şehirde olan sosyal hayatın ilçelerimizde, mahallelerimizde olması. Bu konuda milletvekillerimiz de en büyük destekçimiz. Bilik ve beraberlik içinde çaba sarf ediyoruz ve ilçedeki işleri de ilçe belediye başkanlarımızla, il teşkilatımızın koordinasyonunda yapıyoruz. İnşallah bundan sonra da hizmetlerimiz artarak devam edecek. " diye konuştu.

ŞEHRİMİZİ TANITMAYA, ŞEHRİMİZE HİZMET ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ

"Biz şehrimizi tanıtmaya, şehrimize hizmet etmeye devam edeceğiz" diyerek konuşmasını sürdüren Başkan Altay, "Konya 42 bin kilometrelik alanıyla Avrupa'nın birçok ülkesinden büyük bir coğrafya. Ama biz bir kilometre daha fazla asfalt yapalım, bir tesis daha fazla yapalım, bir çocuğu daha fazla sevindirelim diye gayret ediyoruz. Bizi motive eden şey de sizin desteğiniz ve duanız. Allah'ın izniyle biz bu işlerin hepsini Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hallederiz. Yeter ki birlik beraberliğimiz, kardeşliğimiz daim olsun. " dedi.

TEK AMACIMIZ SİZLERİ HAKKIYLA TEMSİL ETMEK

AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı da "Bizlerin tek amacı sizleri hakkıyla temsil edebilmek. Sizlere hakkıyla hizmet getirebilmek. Bunun için koşturuyoruz. 31 ilçemizde bütün mahallelerimizde sürekli vatandaşlarımızla hemhal olmaya çalışıyoruz. Sizlerin derdini yerinde görelim istiyoruz. Kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanımız gerçekten bölgenin ne sorunu varsa var gücüyle uğraşıyor. Allah kendisinden razı olsun. " diye konuştu.

AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun ise, "Buralar bizi bilir, biz buraları biliriz. Gece meclisten çıktık bugün mahallelerimizi ziyarete geldik. Bu bölgeyle temasımız hep var zaten. Bu bölgenin ulaşım problemini hallettik. Yerköprü Çevre Düzenlemesini siz de görüyorsunuz. En çok önemsediğimiz üçüncü hizmet de bölgenin sulanması. İlçelerimiz için, Konya'mız için çalışmaya devam ediyoruz. " ifadelerini kullandı.

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