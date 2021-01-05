Sorgun Osman Çavuş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi inşaatı tamamlandı

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde depreme dayanıksız olduğu için yıkılan ve 2017 yılında inşaatına başlanan Osman Çavuş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tamamlandı.

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde depreme dayanıksız olduğu için yıkılan ve 2017 yılında inşaatına başlanan Osman Çavuş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tamamlandı.

Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kaya, AA muhabirine, inşaatı tamamlanan lisenin eğitim yılının ikinci döneminde hizmete açılacağını belirterek, "Yeni binamız 24 derslikli ve 3 atölye binasından oluşuyor. Proje maliyeti 15 milyon 500 bin lira olan okulumuzun inşaatı tamamlanarak taşınma işlemleri başladı. Pandemi nedeniyle öğrencilerimiz yine uzaktan eğitim görüyor. Yüz yüze eğitim başladığında öğrencilerimiz kendi okullarında eğitim öğretim görecek." dedi.

Kaya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında meslek liselerinin başarılı çalışmalara imza attığını anımsatarak, "Öğrencilerimizin kendi okullarına geçtikleri zaman daha başarılı olacaklarına ve yeni çalışmalara imza atacaklarına inanıyorum. Proje kapsamında yapımına başlanılan 200 kişilik erkek öğrenci yurdumuz da kısa sürede hizmete açılacak." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Özmen