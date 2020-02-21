Sorgun Müftüsü Kayış görevine başladı

21.02.2020 16:36 | Son Güncelleme: 21.02.2020 16:36

Sorgun Müftüsü Hasan Görer'in emekli olması nedeniyle yerine atanan Trabzon Hayrat İlçe Müftüsü Mustafa Kayış görevine başladı.

Kayış, gazetecilere yaptığı açıklamada, Sorgun Müftülüğüne atanmaktan dolayı büyük bir mutluluk duyduğunu söyledi.

Sorgun'un büyük bir ilçe olduğunu aktaran Kayış, "İlçemiz 153 cami ve çok sayıdaki Kur'an kursuyla büyük bir potansiyele sahip. Bizlerin görevi bu potansiyeli daha da artırmaktır. Müftülük olarak bu konuda projelerimiz olacak." dedi.

Kaynak: AA