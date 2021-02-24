Sorgun Müftülüğü İdlib'de 16 konut yaptırdı
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Sorgun Müftülüğü İdlib'de 16 konut yaptırdı

24.02.2021 16:33 | Son Güncelleme: 24.02.2021 16:46
Sorgun Müftülüğü İdlib'de 16 konut yaptırdı

Yozgat'ta, Sorgun Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Sorgun Şubesi işbirliği ile Suriye'nin İdlib kentinde savaş mağdurları için başlatılan yardım kampanyası kapsamında 16 briket ev yaptırıldı.

Yozgat'ta, Sorgun Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Sorgun Şubesi işbirliği ile Suriye'nin İdlib kentinde savaş mağdurları için başlatılan yardım kampanyası kapsamında 16 briket ev yaptırıldı.

Sorgun İlçe Müftüsü Mustafa Kayış, gazetecilere, Suriye'nin kuzeyindeki İdlib'de zor şartlar altında çadırlarda yaşayan savaş mağdurları için "Kardeşlerimize Sıcak Bir Yuva" kampanyası başlattıklarını söyledi. ???????

Kampanya kapsamında İdlib'de briket evler inşa ettirilerek, savaş mağdurlarının, daha sıcak bir yuvada yaşamalarının hedeflendiğini belirten Kayış, "Kampanyaya öncelikle Sorgun Müftülüğü personeli büyük bir destek sağladı. Şimdiye kadar 96 bin 760 lira toplandı, bir briket ev 6 bin lira tutuyor. Toplanan para da 16 adet briket ev yaptırdık." dedi.

Kayış, kampanyanın sürdüğünü, toplanacak yardımlarla yeni evler yapılacağını ifade ederek, yardım yapanlara teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Özmen

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