Sorgun Milli Eğitim Müdürü Kaya, HEM'i ziyaret etti

06.02.2020 15:50 | Son Güncelleme: 06.02.2020 15:50

Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kaya, Halk Eğitim Merkezini ziyaret etti.

Halk Eğitim Müdürü Musa Öcal, ziyarette Kaya'ya Kur'an-ı Kerim, dikiş nakış, rölyef ve filografi kursları hakkında bilgi verdi.



Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kursiyerlerin kurslar sayesinde yeni şeyler öğrenerek kendilerini geliştirdiklerini söyledi.

Kursiyerlerin açılan kurslarla aynı zamanda meslek sahibi olduğunu anlatan Kaya, "Devletimiz özellikle kadınlara yönelik çok önemli politikalar geliştiriyor. Kadınların üretime, istihdama katılmalarını sağlamak için düzenlenen eğitim programlarının çok ciddi şekilde üzerinde duruyor. Kadınların açılan kurslara ilgi göstermesi de bizi mutlu ediyor." diye konuştu.

Kaynak: AA