Sorgun Mevlüde Ahmet Doğanay Fen Lisesi yeni spor tesislerine kavuştu Yozgat'ın Sorgun Mevlüde Ahmet Doğanay Fen Lisesi bahçesine, Sorgun Belediyesinin katkılarıyla yaptırılan spor tesisleri hizmete girdi.

Yozgat'ın Sorgun Mevlüde Ahmet Doğanay Fen Lisesi bahçesine, Sorgun Belediyesinin katkılarıyla yaptırılan spor tesisleri hizmete girdi.

Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kaya, fen lisesi bahçesinde bulunan spor tesislerinin tadilat ve onarım işlerinin tamamlandığını ve öğrencilerin kullanımı için hazır hale geldiğini belirtti.

Şu anda okullarda öğrenci bulunmasa da bu salgının er geç biteceğini ve bir süre sonra yeniden okulların açılacağını ifade eden Kaya, "Bitmeyen salgın yoktur. Bunun da sonu gelecek inşallah. Öğrencilerimiz yeniden sınıfları ve okul bahçelerini dolduracak bundan eminiz. Bu düşünceyle okulumuzun basketbol, voleybol, futboldan oluşan spor tesislerini ve oyun alanlarını, belediyemizin de katkılarıyla yeniledik." dedi.

Kaynak: AA