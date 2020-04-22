Sorgun Kaymakamlığı 60 bin maske dağıtacak Sorgun İlçe Özel İdare Müdürlüğü tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında köylere 60 bin maske dağıtılacak.

Sorgun İlçe Özel İdare Müdürlüğü tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında köylere 60 bin maske dağıtılacak. İlçe Özel İdare Müdürü Metin Kayhan, yaptığı açıklamada, Sorgun Kaymakamlığı tarafından Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde koronavirüs salgınıyla mücadele amacıyla cerrahi maske üretimi yapıldığını belirtti. Üretilen maskelerin özel idareye teslim edildiğini belirten Kayhan "60 bin maskeyi 20-60 yaş arası vatandaşlarımızın kullanması amacıyla kamu kurumlarına, mahalle ve köy muhtarlarına dağıtımına başladık." dedi. Kayhan, maske üretilmesi konusunda hayırsever vatandaşlara da çağrıda bulunarak, koronavirüs salgınıyla mücadeleye katkıda bulunmak isteyen vatandaşların, kumaş bedelini ödeyerek maske üretimine katkıda bulunabileceklerini sözlerine ekledi. Kaynak: AA