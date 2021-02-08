Sorgun Kaymakamı Güneş'ten kan bağışı kampanyasına destek
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Sorgun Kaymakamı Güneş'ten kan bağışı kampanyasına destek

08.02.2021 17:09 | Son Güncelleme: 08.02.2021 17:12
Sorgun Kaymakamı Güneş'ten kan bağışı kampanyasına destek

Sorgun Kaymakamı Bahadır Güneş, Türk Kızılay tarafından Sorgun'da başlatılan kan bağışı kampanyasına destek oldu.

Sorgun Kaymakamı Bahadır Güneş, Türk Kızılay tarafından Sorgun'da başlatılan kan bağışı kampanyasına destek oldu.

Ahmet Uslu Parkı yanında konuşlanan kan bağışı aracına gelen Güneş, burada yetkililerden kampanya hakkında bilgi aldı.

Kaymakam Güneş, gazetecilere, her damla kanın önemli olduğunu, bir ünite kanın bir hayat kurtarabileceğini söyledi.

Güneş, pandemi döneminde kan bağışının daha büyük önem kazandığını ifade ederek, şöyle devam etti:

"Tek kaynağı insan olan kan, en temel yaşam kaynağıdır. Kan bağışı, kan bekleyen kişilerin hayatlarını kurtarmasının yanı sıra kişinin kendi sağlığı açısından da yaşamsal önem taşır. Kan bağışlamak bağışçı için de çok önemlidir. Kan bağışında kan hücreleri yenileniyor, bu da daha sağlıklı ve daha güçlü bir vücuda sahip olunmasını sağlıyor. Bu nedenle ben vatandaşlarımızı kan bağışında bulunmaya davet ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Özmen

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