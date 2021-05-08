Sorgun Kaymakamı Bahadır Güneş sebze pazarını denetledi

Yozgat'ın Sorgun Kaymakamı Bahadır Güneş, sebze pazarını denetleyerek, esnaf ve vatandaşlara kandil simidi dağıttı.

Yozgat'ın Sorgun Kaymakamı Bahadır Güneş, sebze pazarını denetleyerek, esnaf ve vatandaşlara kandil simidi dağıttı.

Güneş, pazarda tezgah açan esnaflarla sohbet ederek, satışlar hakkında bilgi aldı.

Vatandaşın Kadir Gecesi'ni kutlayan Güneş, AA muhabirine, İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda, semt pazarlarının cumartesi günü kurulmasına karar verildiğini söyledi.

Güneş, "İlçemizde de normalde perşembe günleri kurulan pazar bugün kuruldu. Ancak gerek pandemi gerekse de bugün pazar kurulduğunu birçok vatandaşımızın duymaması nedeniyle, pazar sakin geçiyor. Bu da pazarcı esnafımızın elindeki ürünleri bitirememesi gibi bir sorunun ortaya çıkmasına da neden oluyor. Bu sorunu ortadan kaldırmak için esnaflarımızın ellerindeki ürünleri köylere götürerek satmalarına izin verdik." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Özmen