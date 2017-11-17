Sorgun İşgem Heyeti İrlanda'dan Döndü

Sorgun Belediyesi, Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teknik Destek Ekibi ve Sorgun İŞGEM yönetiminden oluşan heyet, İrlanda'daki incelemelerini tamamlayarak Sorgun'a döndü.



Sorgun İŞGEM Proje Koordinatörü Yusuf Yılgın, Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen "Rekabetçi Sektörler Programı" altında uygulanan proje kapsamında İrlanda'ya bir gezi düzenlediklerini söyledi.



İrlanda'da Organik Ürün Yetiştirme Merkezi, Limerick Üniversitesi, Teagasc Tarım ve Gıda Geliştirme Merkeziyle birlikte 4 farklı iş geliştirme merkezlerini ziyaret ettiklerini dile getiren Yılgın, şöyle konuştu:



"Orada görevlilerle fikir alış verişinde bulunduk. Yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldık. İrlanda gibi 4,7 milyon nüfuslu bir ülkede 50'ye yakın iş geliştirme merkezi var. Bu merkezler 90'lı yıllarda İrlanda'nın gerçekleştirdiği çarpıcı kalkınma hamlesinin lokomotifi olmuşlardır. Bu ziyaretlerin çok faydalı ve olumlu geçtiğini, ziyaretlerde bulunulan yerlerde uygulanan bir çok farklı iş modelinin de Sorgun İŞGEM için örnek teşkil edebileceğini gördük."