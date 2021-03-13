Sorgun ilçesinde Kovid-19 denetimleri sürüyor
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Sorgun ilçesinde Kovid-19 denetimleri sürüyor

13.03.2021 14:17 | Son Güncelleme: 13.03.2021 14:23
Sorgun ilçesinde Kovid-19 denetimleri sürüyor

Sorgun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri ve "Dinamik Denetim Süreci" kapsamında denetimlerini sürdürüyor.

Sorgun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri ve "Dinamik Denetim Süreci" kapsamında denetimlerini sürdürüyor.

Esnafı ve vatandaşları maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymaları konusunda uyaran ekipler, kurallara uymayan vatandaşlara da tutanak tuttu.

Emniyet ekiplerinin yaptığı denetimlerde 12 günde maske ve mesafe kurallarını ihlal eden 165 kişiye 148 bin 500 lira ceza kestiği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Özmen

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