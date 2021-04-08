Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevine Öcal atandı

Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne atanan Musa Öcal, görevine başladı.

Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne atanan Musa Öcal, görevine başladı.

İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü olan Öcal, Sorgun Milli Eğitim Müdürlüğüne atandı.

Görevine başlayan Öcal, AA muhabirine, bunun bir bayrak değişimi olduğunu ve görevini en iyi şekilde yerine getirmek için çalışacağını belirtti.

Öcal, 2018 yılından beri Sorgun Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü görevini yürütüyordu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Özmen