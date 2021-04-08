Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevine Öcal atandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevine Öcal atandı

Anadolu Ajansı / Şahin Özmen - Haberler | Güncel
Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevine Öcal atandı

Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne atanan Musa Öcal, görevine başladı.

Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne atanan Musa Öcal, görevine başladı.

İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü olan Öcal, Sorgun Milli Eğitim Müdürlüğüne atandı.

Görevine başlayan Öcal, AA muhabirine, bunun bir bayrak değişimi olduğunu ve görevini en iyi şekilde yerine getirmek için çalışacağını belirtti.

Öcal, 2018 yılından beri Sorgun Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü görevini yürütüyordu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Özmen

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Haydar Akar Hulusi Akar Cahit Özkan Alparslan Türkeş Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hande Erçel Ajda Pekkan Caner Cindoruk İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Ozan Tufan Burak Yılmaz Ünal Karaman Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Konya Şehit
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevine Öcal atandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.4.2021 14:05:33. #1.14#
title