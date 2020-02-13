Sorgun HEM'de "İşaret dili kursu"

13.02.2020 15:58 | Son Güncelleme: 13.02.2020 15:58

Sorgun Halk Eğitimi Merkezi'nde açılan işaret dili kursu yoğun ilgi görüyor.

Kurs eğitmeni Firaz Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 50 gündür işaret dili kursunda eğitim verdiğini belirterek, vatandaşların kursa gösterdiği ilgiden dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Kurslara 20 kişinin katıldığını aktaran Arslan, "Kursiyerlerimizin işaret dilini öğrenme isteği bizi mutlu ediyor. Onların öğrenme isteklerinden dolayı çok hızlı ilerliyoruz. Kursiyerlerimizin genelde amacı işitme engellilerle iletişim kurabilmek onlarla konuşmak. Kamu kurumlarında işaret dili bilen kişilerin olması gerektiğini düşünüyorum. Onları da bu kurslara davet ediyorum." dedi.



Arslan, kursun toplam 120 saat süreceğini ve nisan ayında biteceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA