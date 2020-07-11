Sorgun HEM 180 bin maske üretti
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Sorgun HEM 180 bin maske üretti

Sorgun Halk Eğitimi Merkezi (HEM) Müdürlüğü tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisinin başladığı günden bu yana 180 bin adet maske üretildiği bildirildi.

Sorgun HEM 180 bin maske üretti
11.07.2020 14:49 | Son Güncelleme: 11.07.2020 15:00

Sorgun Halk Eğitimi Merkezi (HEM) Müdürlüğü tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisinin başladığı günden bu yana 180 bin adet maske üretildiği bildirildi.

Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kaya, masrafları kaymakamlık ve bazı siyasiler tarafından karşılanan maskelerin, Sorgun Devlet Hastanesi, kaymakamlık, köylere hizmet götürme birliği, belediye, ilçe milli eğitim müdürlüğü, ilçe özel idare müdürlüğü ve diğer resmi kurumlara verildiğini söyledi.

Kaya, pandemi başında hedeflenen 180 bin maskenin tamamının dün itibarıyla üretildiğini belirterek, "Halk eğitim müdürlüğümüzdeki 6 usta öğretici arkadaşımız ve HEM çalışanları emeklerini esirgemeden maske ürettiler. Müdürlük olarak ilçemizdeki kurumlara maske sıkıntısı çektirmemeye çalıştık. Son parti maskeyi dün üretip İlçe Özel İdare Müdürlüğüne teslim ettik. Ben üretimde emeği geçen tüm arkadaşlara çok teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: AA

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