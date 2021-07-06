Sorgun Halk Eğitimi Merkezi "Kurban kesim elemanı" kursu açtı
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Sorgun Halk Eğitimi Merkezi "Kurban kesim elemanı" kursu açtı

Sorgun Halk Eğitimi Merkezi 'Kurban kesim elemanı' kursu açtı
Anadolu Ajansı / Şahin Özmen - Haberler | Güncel

Sorgun Halk Eğitimi Merkezi, İlçe Müftülüğünün talebi doğrultusunda, "Kurban kesim elemanı kursu" açtı.

Sorgun Halk Eğitimi Merkezi, İlçe Müftülüğünün talebi doğrultusunda, "Kurban kesim elemanı kursu" açtı.

Halk eğitimi merkezinde düzenlenen kursta İlçe Müftüsü Mustafa Kayış, İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Abit Ateş, Veteriner Hekim Sefa Güzel, kurban kesiminde dikkat edilmesi gerekenler konusunda kursiyerlere bilgi verdi.

İlçe Müftüsü Kayış, İslam dininin en kutsal günlerinden biri olan Kurban Bayramı'nın yaklaştığını ve vatandaşları bir kurban telaşı aldığını belirtti.

Özellikle kurban kesimi sırasında acemi kasapların hem dini hem de teknik bakımından hoş olmayan görüntülere neden olduklarını dile getiren Kayış, "Kurban edilecek hayvanın sağlıklı, azaları tamam, besili olması hem ibadetin amaçlarına hem de sağlık kurallarına uygun düşer. Kurban, kesim yerine eziyet vermeden götürülmelidir. Kesileceği zaman da kıbleye karşı ve sol tarafı üzerine yatırılmalıdır. Elinden geldiğince her mükellefin kurbanını kendisinin kesmesi uygun olur, değilse bir başkasına vekalet verip kestirir." dedi.

Kayış, kurban keserken, çevre temizliği ve ekolojik dengenin korunması için gerekli tedbirlerin alınması gerektiğinin de altını çizdi.

Kursa katılan 25 kursiyere kurban kesim teknikleri, iş sağlığı ve güvenliği gibi konular hakkında bilgi verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Özmen

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