Sorgun Halk Eğitim Merkezi'nde hasta bakım kursu açıldı
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Sorgun Halk Eğitim Merkezi'nde hasta bakım kursu açıldı

05.03.2021 16:23 | Son Güncelleme: 05.03.2021 16:26
Sorgun Halk Eğitim Merkezi'nde hasta bakım kursu açıldı

Sorgun Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından hasta bakım kursu düzenlendi.

Sorgun Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından hasta bakım kursu düzenlendi.

Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kaya, sağlık biriminin temel taşlarından birini oluşturan hasta ve yaşlı bakım elemanlarına ihtiyacın her geçen gün arttığını belirtti.

Bu eğitimle bakıma muhtaç kişilerin profesyonel yardım almasının hedeflediğini ifade eden Kaya, "Bu nedenle Halk Eğitim Merkezi tarafından Sorgun Devlet Hastanesi çalışanlarına yönelik 30 saatlik hasta bakım kursu açıldı. Kurs sonunda kursiyerlere sertifika verilecek." dedi.

Kaya, benzer kursu ocak ayında da açtıklarını, talep nedeniyle ikinci etabını düzenlediklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Özmen

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